Mitsui High-tec stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Mitsui High-tec hat am 09.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 29,32 JPY gegenüber 17,63 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 28,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 53,66 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 68,79 Milliarden JPY ausgewiesen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 15,87 JPY je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 62,45 Milliarden JPY gerechnet.

Redaktion finanzen.at