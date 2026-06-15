Mitsui High-tec vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Mitsui High-tec veröffentlichte am 12.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 25,09 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,30 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 61,89 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 13,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 54,68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at