Mitsui Matsushima präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mitsui Matsushima hat am 13.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 51,11 JPY gegenüber 39,65 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,31 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,09 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at