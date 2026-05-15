Mitsui Matsushima: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Mitsui Matsushima hat am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Mitsui Matsushima hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 4,67 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 61,46 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,25 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 15,25 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 148,30 JPY. Im Vorjahr hatte Mitsui Matsushima 150,03 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 65,47 Milliarden JPY – ein Plus von 8,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Mitsui Matsushima 60,57 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at