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16.11.2026 06:31:29
Mitsui Matsushima verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Mitsui Matsushima hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 46,17 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mitsui Matsushima 50,64 JPY je Aktie verdient.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mitsui Matsushima in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,55 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16,27 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 16,53 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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