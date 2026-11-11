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11.11.2026 06:31:29
Mitsui Mining and Smelting gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Mitsui Mining and Smelting hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 39,71 JPY, nach 43,75 JPY im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,51 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 229,47 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 195,27 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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