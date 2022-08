Mitsui Mining and Smelting legte Quartalsergebnis vor

Mitsui Mining and Smelting hat am 10.08.2022 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 380,19 JPY gegenüber 328,46 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,26 Prozent auf 165,08 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 147,05 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 143,24 JPY prognostiziert, während sie den Umsatz bei 172,33 Milliarden JPY gesehen hatten.

Redaktion finanzen.at