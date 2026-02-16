Mitsui Mining and Smelting: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Mitsui Mining and Smelting hat am 13.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 524,50 JPY, nach 264,09 JPY im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Mitsui Mining and Smelting mit einem Umsatz von insgesamt 177,90 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 177,77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,07 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at