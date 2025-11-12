Mitsui Mining and Smelting stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Mitsui Mining and Smelting hat sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 437,50 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 261,15 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 195,27 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mitsui Mining and Smelting 178,26 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at