Mitsui Mining and Smelting stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mitsui Mining and Smelting hat am 08.02.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2023 endete.

Mitsui Mining and Smelting hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 123,10 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -187,360 JPY je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,46 Prozent auf 164,40 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 155,89 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 75,30 JPY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 150,09 Milliarden JPY geschätzt.

Redaktion finanzen.at