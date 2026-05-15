Mitsui Mining and Smelting stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mitsui Mining and Smelting stellte am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 737,86 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 219,03 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 216,33 Milliarden JPY gegenüber 186,45 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 1595,45 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Mitsui Mining and Smelting ein Gewinn pro Aktie von 1130,95 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Mitsui Mining and Smelting im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 6,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 758,53 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 712,34 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at