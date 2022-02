Mitsui Mining and Smelting vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Mitsui Mining and Smelting stellte am 10.02.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 96,62 JPY gegenüber -171,920 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 158,43 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 137,22 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 115,54 JPY prognostiziert, während der Umsatz bei 153,47 Milliarden JPY erwartet worden war.

Redaktion finanzen.at