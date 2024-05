Mitsui Mining and Smelting vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Mitsui Mining and Smelting präsentierte in der am 13.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 189,12 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -152,510 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Mitsui Mining and Smelting im vergangenen Quartal 170,18 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mitsui Mining and Smelting 153,68 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 46,70 JPY gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 159,19 Milliarden JPY gesehen.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 454,71 JPY. Im Vorjahr hatte Mitsui Mining and Smelting 148,97 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,81 Prozent auf 646,70 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 651,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 327,22 JPY je Aktie sowie einem Umsatz von 636,18 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at