Mitsui Mining and Smelting zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mitsui Mining and Smelting äußerte sich am 12.05.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals.

Mitsui Mining and Smelting hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 4,739 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 537,60 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 169,64 Milliarden JPY gegenüber 161,10 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von 4,739 JPY gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 168,38 Milliarden JPY geschätzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 912,00 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 784,01 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Mitsui Mining and Smelting 633,35 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,11 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 522,94 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 730,51 JPY je Aktie sowie einem Umsatz von 627,89 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at