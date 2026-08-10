Mitsui Mining and Smelting zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mitsui Mining and Smelting hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 294,08 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mitsui Mining and Smelting noch ein Gewinn pro Aktie von -104,410 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 201,60 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 169,04 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at