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10.08.2026 06:31:29
MITSUI MINING: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
MITSUI MINING veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 2,39 JPY gegenüber -3,980 JPY im Vorjahresquartal verkündet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MITSUI MINING in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,71 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 20,19 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 24,24 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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