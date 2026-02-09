|
MITSUI MINING legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
MITSUI MINING hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 15,24 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -8,690 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 21,86 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 27,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 30,25 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
