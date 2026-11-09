MITSUI MINING: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

MITSUI MINING ließ sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MITSUI MINING die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,94 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,30 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 27,91 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 25,44 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at