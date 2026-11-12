12.11.2026 06:31:28

Mitsui Mining Smelting stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mitsui Mining Smelting ließ sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mitsui Mining Smelting die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,44 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,32 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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