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15.05.2026 06:31:29
Mitsui Mining Smelting verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Mitsui Mining Smelting hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,94 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,290 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Mitsui Mining Smelting im vergangenen Quartal 1,38 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mitsui Mining Smelting 1,22 Milliarden USD umsetzen können.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 2,12 USD beziffert. Im Vorjahr waren 1,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,73 Prozent auf 5,03 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,67 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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