MITSUI MINING: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

MITSUI MINING veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 9,47 JPY. Im Vorjahresquartal waren -31,450 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 19,85 Milliarden JPY – eine Minderung von 6,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 21,13 Milliarden JPY eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 26,390 JPY beziffert. Im Vorjahr waren -47,790 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 91,39 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 99,05 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at