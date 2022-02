Mitsui OSKLines legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Mitsui OSKLines gab am 31.01.2022 die Zahlen für das am 31.12.2021 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1770,17 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Mitsui OSKLines 285,62 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 331,41 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 247,00 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1267,46 JPY erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 295,30 Milliarden JPY belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at