Mitsui OSKLines legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Mitsui OSKLines hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 344,07 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 184,36 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Mitsui OSKLines 544,04 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 437,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at