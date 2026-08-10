Mitsui OSKLines mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mitsui OSKLines ließ sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mitsui OSKLines die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 177,69 JPY gegenüber 152,89 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Mitsui OSKLines im vergangenen Quartal 730,99 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 68,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mitsui OSKLines 432,70 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at