Mitsui OSKLines: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Mitsui OSKLines hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,08 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,630 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mitsui OSKLines hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,42 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,96 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at