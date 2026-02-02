Mitsui OSKLines stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mitsui OSKLines äußerte sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 187,11 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mitsui OSKLines 338,62 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 418,05 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 475,67 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at