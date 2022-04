Mitsui OSKLines: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Mitsui OSKLines präsentierte in der am 28.04.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

Mitsui OSKLines hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 614,82 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 71,47 JPY je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31,21 Prozent auf 340,81 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 259,74 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 488,35 JPY prognostiziert, während der Umsatz bei 347,52 Milliarden JPY erwartet worden war.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1970,16 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 250,99 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,03 Prozent auf 1.269,31 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 991,43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 1807,70 JPY je Aktie sowie einen Umsatz von 1.221,91 Milliarden JPY festgelegt.

Redaktion finanzen.at