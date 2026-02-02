|
02.02.2026 06:31:29
Mitsui OSKLines zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Mitsui OSKLines hat am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,61 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Mitsui OSKLines im vergangenen Quartal 3,09 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mitsui OSKLines 2,74 Milliarden USD umsetzen können.
