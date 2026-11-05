Mitsui präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mitsui hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 99,15 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 80,73 JPY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mitsui im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,90 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3 974,46 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 3 459,17 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at