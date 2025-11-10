MITSUI-SOKO: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

MITSUI-SOKO gab am 07.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 30,95 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 38,39 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MITSUI-SOKO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 73,39 Milliarden JPY im Vergleich zu 73,05 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at