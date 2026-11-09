MITSUI-SOKO gewährte Anlegern Blick in die Bücher

MITSUI-SOKO hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,13 USD. Im letzten Jahr hatte MITSUI-SOKO einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 532,8 Millionen USD – ein Plus von 7,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MITSUI-SOKO 497,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at