MITSUI-SOKO: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

MITSUI-SOKO äußerte sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 469,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 451,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,490 USD. Im Vorjahr hatte MITSUI-SOKO 0,440 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 1,99 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,84 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at