MITSUI-SOKO stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

MITSUI-SOKO hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 46,07 JPY. Im Vorjahresviertel hatte MITSUI-SOKO 41,62 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,50 Prozent auf 78,83 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 73,33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at