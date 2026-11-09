MITSUI-SOKO stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MITSUI-SOKO hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 41,14 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MITSUI-SOKO 30,95 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 84,84 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 73,39 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at