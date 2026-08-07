MITSUI-SOKO stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MITSUI-SOKO hat am 04.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

MITSUI-SOKO hat ein EPS von 0,15 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,150 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MITSUI-SOKO in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,56 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 506,4 Millionen USD im Vergleich zu 509,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at