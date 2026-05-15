MITSUI-SOKO zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

MITSUI-SOKO hat sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 27,51 JPY gegenüber 14,42 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 73,63 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68,74 Milliarden JPY in den Büchern standen.

MITSUI-SOKO hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 148,27 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 134,25 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 299,47 Milliarden JPY gegenüber 280,74 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at