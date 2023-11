Mitsui stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mitsui hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.10.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2023 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 134,99 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 167,25 JPY je Aktie erzielt worden.

Mitsui hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3 228,31 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3 703,28 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 165,81 JPY je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 3 246,19 Milliarden JPY für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at