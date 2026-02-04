MITSUI stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MITSUI hat am 03.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 8,52 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MITSUI 10,80 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,57 Prozent auf 23,35 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 23,96 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at