|
04.05.2026 06:31:29
MITSUI stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
MITSUI hat am 01.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 9,95 USD. Im Vorjahresviertel waren 11,30 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 23,19 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 3,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MITSUI 24,14 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 38,64 USD beziffert. Im Vorjahr hatte MITSUI 40,24 USD je Aktie verdient.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 3,44 Prozent auf 92,87 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte MITSUI 96,18 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!