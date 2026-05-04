MITSUI stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MITSUI hat am 01.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 9,95 USD. Im Vorjahresviertel waren 11,30 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 23,19 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 3,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MITSUI 24,14 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 38,64 USD beziffert. Im Vorjahr hatte MITSUI 40,24 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 3,44 Prozent auf 92,87 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte MITSUI 96,18 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at