Mitsui Sugar informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Mitsui Sugar hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 94,37 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 84,43 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,29 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 45,33 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 46,87 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at