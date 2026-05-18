Mitsui Sugar öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mitsui Sugar hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -105,33 JPY. Ein Jahr zuvor waren -79,410 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 41,80 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 41,24 Milliarden JPY.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 126,75 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 195,06 JPY erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 180,10 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Mitsui Sugar einen Umsatz von 178,79 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at