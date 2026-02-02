|
02.02.2026 06:31:29
Mitsui Sugar stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Mitsui Sugar lud am 30.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es stand ein EPS von 81,39 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mitsui Sugar noch ein Gewinn pro Aktie von 104,83 JPY in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 48,92 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 48,50 Milliarden JPY.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!