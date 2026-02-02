Mitsui Sugar stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mitsui Sugar lud am 30.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 81,39 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mitsui Sugar noch ein Gewinn pro Aktie von 104,83 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 48,92 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 48,50 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at