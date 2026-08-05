Mitsui zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mitsui lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 103,73 JPY. Im Vorjahresviertel waren 66,68 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 4 347,57 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mitsui 3 299,94 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at