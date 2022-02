Mitsumura Printing gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Mitsumura Printing präsentierte in der am 11.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

In Sachen EPS wurden 155,49 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mitsumura Printing -82,570 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,32 Milliarden JPY – eine Minderung von 5,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,55 Milliarden JPY eingefahren.

