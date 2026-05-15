Mitsumura Printing öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mitsumura Printing hat am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 95,24 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 74,90 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,44 Milliarden JPY – eine Minderung von 1,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,51 Milliarden JPY eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 115,27 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Mitsumura Printing 23,04 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 14,13 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 14,76 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at