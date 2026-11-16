Mitsumura Printing öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mitsumura Printing präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 85,55 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 47,92 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Mitsumura Printing im vergangenen Quartal 3,36 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mitsumura Printing 3,34 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at