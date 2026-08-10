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10.08.2026 06:31:29
Mitsumura Printing stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Mitsumura Printing hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei -62,75 JPY. Ein Jahr zuvor waren -6,080 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,24 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 3,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,35 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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