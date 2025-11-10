Mitsuuroko Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mitsuuroko Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 31,79 JPY gegenüber 12,09 JPY im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 83,59 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 81,29 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at