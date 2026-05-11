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11.05.2026 06:31:29
Mitsuuroko Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Mitsuuroko Group lud am 08.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 49,38 JPY, nach 90,74 JPY im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,38 Prozent zurück. Hier wurden 92,91 Milliarden JPY gegenüber 97,16 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 164,68 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Mitsuuroko Group ein EPS von 182,05 JPY je Aktie vermeldet.
Mit einem Umsatz von 339,50 Milliarden JPY, gegenüber 339,66 Milliarden JPY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 0,05 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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