Mitsuuroko Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Mitsuuroko Group veröffentlichte am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 31,46 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 60,76 JPY erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 84,58 Milliarden JPY – eine Minderung von 3,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 87,58 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at